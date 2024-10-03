Політика

“Росія не бачить можливості для прямих контактів із Києвом” – заступник міністра закордонних справ Рябков
3 Жовтня 2024 16:45
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мзс, рф, україна
Сергій Рябков / Фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що влада країни нібито не бачить можливості для прямих контактів з Україною, але “відкриті до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту”.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише російська служба Інтерфакс.

“Ми не бачимо можливості для якихось прямих контактів із Києвом, але водночас неодноразово підкреслювали, що Росія була і залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Вітаємо висунення конструктивних і змістовних пропозицій від усіх країн, зокрема від учасників БРІКС, якщо вони враховують інтереси всіх сторін”, – сказав Рябков.

На запитання про те, чи обговорювали в межах БРІКС Україну, заступник глави МЗС зазначив, що “в БРІКС обговорюють усі актуальні питання міжнародного порядку денного, і ситуація в Україні – одне з них”.

Крім того, на його думку, “обговорення цієї проблематики продовжиться максимально інтенсивно, коли лідери зберуться в Казані”.

Зазначимо, що раніше речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі у Саміті миру, але нібито готова до обговорення “справді серйозних пропозицій”


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