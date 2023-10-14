Політика

Росія, можливо, припинить блокувати український експорт Чорним морем

14 Жовтня 2023 16:35
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Британська розвідка

Росія перевела свої кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська і, ймовірно, припинить блокувати український експорт Чорним морем через ризик втратити кораблі свого флоту.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Після серії ударів у серпні та вересні у Криму флот РФ, швидше за все, подвоїв свою оборону. Росія перевела свої кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська.

“Від липня 2022 року Україна отримала ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши ЧФ захищатися від безпілотних надводних кораблів, безпілотних літальних апаратів і ракетних атак, а також від спеціальних операцій”, – йдеться у повідомленні.

Однак, попри такі “незручності”, флот РФ здебільшого продовжував тренуватися, та запускати крилаті ракети по Україні. Тому, майже напевно, попри відведення своїх кораблів на схід, РФ продовжить завдавати ракетні удари.

“Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відкритого нападу російських військово-морських сил на торгове судноплавство, швидше за все, переважать будь-які вигоди від спроби здійснити блокаду торгівлі в Україні”, – резюмували у Міноборони Британії.


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