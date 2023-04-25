Політика

Росія може вийти з мораторію на ракети середньої дальності

25 Квітня 2023 11:47
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ракети

Росія звинуватила США у дестабілізуючих діях і пригрозила відступити від мораторію на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності. “Військові дестабілізуючі програми США і їхніх союзників роблять наш мораторій все більш крихким”, – заявив директор департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв’ю агентству ТАСС.

За словами Єрмакова, Москва оцінить дальність американських ракет середньої дальності, здатних досягти Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). “Що стосується ракетної зброї американського виробництва, потенційно здатної з’явитися в АТР, включаючи територію Японії, то її швидкісні характеристики – далеко не єдиний критерій, за яким ми оцінюватимемо такі розгортання. Не менш важливою є дальність ракетних систем”, – пояснив російський дипломат.

США у лютому 2019 року призупинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), пояснивши свої дії порушеннями з боку Росії. За версією Білого дому РФ порушила договір, створивши крилату ракету 9М729. Москва відкинула ці звинувачення і зі свого боку висунула зустрічні претензії щодо розміщення у Європі елементів системи протиракетної оборони США.

У березні 2023 року Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). У МЗС РФ звинуватили США у порушеннях цього документа та закликали Вашингтон кардинально змінити курс щодо Москви. США у відповідь перестали надавати Росії частину відомостей про свої ядерні сили, які раніше вони передавали двічі на рік у рамках ДСНО.


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