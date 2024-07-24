Росія може втратити 5 років і 1,5 млн осіб для досягнення своїх цілей в Україні

Начальник Генштабу Збройних сил Великої Британії генерал Ролі Вокер заявив, що росіянам, ймовірно, знадобиться ще 5 років, щоб прокласти собі шлях до досягнення своїх мінімальних цілей в Україні – повністю взяти під контроль 4 області (Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську). Про це повідомляє Sky News.

За оцінкою сера Ролі Вокера, досягнення тільки цих обмежених цілей призведе до втрат Росією понад 1,5 млн осіб.

За оцінками західних розвідок, Росія вже втратила вбитими і пораненими в Україні близько півмільйона осіб.

Виступаючи на конференції RUSI Land Warfare, генерал Вокер сказав, що якщо війна справді триватиме роками, “це, ймовірно, значно перевищить 1,5 мільйона втрат із незліченними мільярдами (доларів) втраченого обладнання”.

Він сказав, що важко уявити, як ця війна йде на користь Росії, але додав, що в Росії розрахунки можуть бути іншими.

Він ясно дав зрозуміти, що обидві сторони зазнають великих втрат: “У довгій війні немає переможців… це повне спустошення і втрачені покоління для обох сторін”.

При цьому для України, за його словами, велике питання полягає в тому, чи зможе вона і далі тримати оборону.