Суспільство

Росія може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, – ГУР
22 Листопада 2024 14:57
читать на русском →

Росія може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, використаної під час атаки на Дніпро 21 листопада.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ

“Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде”, — заявив Скібіцький.

За його словами, для запуску ракети в серійне виробництво необхідно провести щонайменше десять випробувань. 

“Ми це бачили на прикладі ракети “Булава”, коли результати пусків були наполовину успішними і наполовину невдалими”, — додав представник ГУР.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Листопада 2024 14:21

Уряд збільшить виплату родинам загиблих захисників 
22 Листопада 2024 14:42

Депутата, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, отримав довічне ув’язнення
22 Листопада 2024 13:50

Атака дронами на Суми: кількість поранених зросла до 13
22 Листопада 2024 13:34

Окупанти вдарили по Дніпру: є влучання 
22 Листопада 2024 13:31

Росія застосувала нову балістичну ракету проти Дніпра: ГУР розкрив деталі про “Кедр”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки