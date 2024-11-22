Росія може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, – ГУР

Росія може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, використаної під час атаки на Дніпро 21 листопада.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

“Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде”, — заявив Скібіцький.

За його словами, для запуску ракети в серійне виробництво необхідно провести щонайменше десять випробувань.

“Ми це бачили на прикладі ракети “Булава”, коли результати пусків були наполовину успішними і наполовину невдалими”, — додав представник ГУР.