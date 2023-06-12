Росія має намір перейменувати низку польських міст

В уряді РФ за погодженням з Радою Безпеки вивчають можливість внести зміни до назв деяких міст і населених пунктів у Польщі, привівши їх у відповідність до історичних традицій.

Зокрема, пишуть ЗМІ, Вроцлав намічено перейменувати на Бреслау, Гданськ — на Данциг, Лодзь — на Ліцманштадт, Краків — на Кракау, Щецин — на Штетін, Легницю — на Лігніц, Гдиню — на Гдиндінг тощо.

Роскартографії доручено вивчити технічну сторону питання, обсяг необхідних витрат та підготувати пропозиції для проекту ухвали.

Одночасно намічено узгодити запропоновані зміни з Групою експертів ООН з географічних назв з метою дотримуватися норм стандартизації географічних назв, а також з національної картографічної служби Німеччини.

“Актуальність цих дій зумовлена рішенням Польщі називати на своїй території Калінінград Крулевцем”, – йдеться у повідомленні.