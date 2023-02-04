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Росія маніпулює “терористичною загрозою” і війною в Україні, – ISW

4 Лютого 2023 12:15
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ISW

Російські чиновники через законодавчі маніпуляції продовжують інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою безпеці Росії. 

Брянська та Курська області 3 лютого оголосили про безстрокове продовження «жовтого» рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів щодо охорони та захисту території Росії, повідомляють аналітики ISW.

Президент Росії Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози в Росії та дозволяє російським регіонам, віднесеним до «жовтого рівня» терористичної загрози згідно з указом Путіна про введення воєнного стану від 19 жовтня, на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень. 

Офіційні особи Брянської та Курської областей, швидше за все, використовуватимуть цей новий режим «рівня терору» для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії, щоб створити подальшу підтримку Росії операції.


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