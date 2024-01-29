Суспільство

Росія лише виграє від будь-якого припинення вогню – ISW

29 Січня 2024 07:26
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війна, рф, фронт

ISW вважає, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній та зміцнення контролю над окупованими територіями.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Окрім цього, не зміняться максималістські цілі Росії щодо подальшого територіального завоювання в Україні.

ISW зазначає, що російські “гравці” можуть вдавати, що зацікавлені в пропозиції поступок щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід піти на превентивні поступки щодо територіальної цілісності України.

У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через закриті канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території. Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні. Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться одразу після будь-якого припинення вогню, і Росія може спробувати тимчасово вдавати згоду з цими вимогами, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями.

Військові аналітики наголосили, що немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов’язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб перешкодити Україні зробити це. Путін вже порушив попередні зобов’язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.


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