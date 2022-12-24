Росія купила в Ірану 1700 “Шахідів”, – NYT

Війна Росії в Україні зараз ведеться на двох значною мірою різних аренах: наземні битви на півдні та сході та змагання між українськими системами ППО та російськими крилатими ракетами та безпілотниками, націленими на електричну інфраструктуру.

Про це йдеться в статті The New York Times.

З жовтня Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України ракетами та безпілотниками з інтервалом приблизно від тижня до 10 днів, із середнім масштабом близько 75 ракет у кожному залпі. Безпілотники були поставлені переважно Іраном, і Росія також розраховує на те, що Тегеран поповнить свій ракетний арсенал.

Іран поки що відмовляється підтримати Росію у передачах балістичних ракет, про ризик, про який українські офіційні особи висловлювали тривогу раніше.

“Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться. Відповідно до контракту, укладеного влітку, Росія придбала в Ірану 1700 так званих вибухових безпілотників Shahed”, – сказав Буданов. Вони постачаються траншами.

За його словами, наразі Росія випустила близько 540 безпілотників у тактичних ударах уздовж лінії фронту та в загородженнях, націлених на електростанції, опори ліній електропередач та електропідстанції.

В Ірані, за словами пана Буданова, собівартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю, хоча незрозуміло, скільки Іран насправді стягнув з Росії за зброю.