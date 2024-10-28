Росія готується до масованого обстрілу України – Defense Express

Росія, ймовірно, накопичила до 150 ракет різного типу для можливого масованого обстрілу України.

Про це повідомляє Defense Express.

Протягом тривалого часу Росія утримувалася від масованих ракетних атак, переважно застосовуючи ударні БПЛА, зокрема дрони Shahed. Ці атаки мають не лише психологічний вплив на населення України, але й спрямовані на ослаблення її економіки, заважаючи ефективній обороні. Є ймовірність, що Росія накопичує ракети, які не використовуються зараз для ударів по Україні, для майбутньої масштабної атаки. За оцінками різних фахівців, це може бути від 100 до 150 ракет різних типів, серед яких повітря-земля Х-101 та Х-555, а також крилаті й балістичні ракети.