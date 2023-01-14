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Росія готується до довготривалої війни, – ГУР

14 Січня 2023 11:41
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росія, гур

За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист проводить підготовку до довготривалої війни.

Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу російської армії та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.


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