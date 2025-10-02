Росія готується підключати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми: Сибіга заявив про ризики

Росіяни навмисно знеструмили Запорізьку атомну електростанцію, готуючи її до підключення до власної енергосистеми. Подальші дії окупантів можуть призвести до ядерної катастрофи.

Про це заявив міністр МЗС України Андрій Сибіга.

“Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Сибіга назвав це безвідповідальним кроком, зробленим лише для того, щоб продемонструвати контроль Путіна. За словами міністра, такі дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів.

“Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок Росії — це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю”, — зазначив Сибіга.

Україна закликає МАГАТЕ, його держави-членів та міжнародних партнерів вжити всіх можливих заходів для захисту ЗАЕС. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання для відновлення резервних ліній і зовнішніх джерел живлення.