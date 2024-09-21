Політика

Росія готує удари по об’єктах ядерної енергетики – МЗС України
21 Вересня 2024 16:24
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АЕС
Південно-Українська АЕС / Фото НАН України

За даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Про це у суботу, 21 вересня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

“Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ”, – повідомив очільник МЗС.

Андрій Сибіга наголосив, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ, та нагадав, що українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

“Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста”, – звернувся до світової спільноти український міністр.


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