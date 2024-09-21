Росія готує удари по об’єктах ядерної енергетики – МЗС України

За даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Про це у суботу, 21 вересня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. 1/4 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 21, 2024

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

“Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ”, – повідомив очільник МЗС.

Андрій Сибіга наголосив, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ, та нагадав, що українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

“Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста”, – звернувся до світової спільноти український міністр.