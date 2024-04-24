Політика

Росія хоче зірвати Глобальний саміт миру, – Зеленський

24 Квітня 2024 19:05
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність точної інформації від розвідки, що РФ має конкретний план по зриву Саміту миру.

Про це Зеленський сказав під час виступу на зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій.

“І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру”, – закликав Зеленський західних партнерів.

Він впевнений, що всі в світі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

Президент України переконаний, що світова більшість здатна це забезпечити.

“Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права”, – заявив Зеленський.


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