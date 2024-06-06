Росія хоче провести військові навчання у Карибському морі – ЗМІ

Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському морі.

Про це повідомляє CBS News.

Навчання, у яких братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники, стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США трактують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО.

За словами американського чиновника, ці російські навчання планувалися вже деякий час.

Вважається малоймовірним, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї по цілях у Росії.

За словами чиновника, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США.

Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі.

Самі ж навчання триватимуть протягом літа, а їхньою кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени.