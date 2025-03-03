Суспільство

Росія цієї ночі запустила по Україні 83 ударних дронів
3 Березня 2025 08:45
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Українські військовослужбовці мобільного підрозділу ППО / Фото: МВС
Українські військовослужбовці мобільного підрозділу ППО / Фото: МВС

У ніч на 3 березня росіяни запустили по Україні 83 ударних безпілотники типу “Shahed” та дрони-імітатори різних типів. Українська ППО збила 46 БПЛА у сімох областях.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 08:30 ранку підтверджено збиття 46-х ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що ще 31 російський безпілотник-імітатор було локаційно втрачено, як стверджується, “без негативних наслідків”.

Внаслідок цієї атаки РФ є пошкодження на Харківщині, Сумщині, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.


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