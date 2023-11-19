Росія атакує під Авдіївкою “бронешахідами”

Росія почала застосовувати під Авдіївкою бронемашини-камікадзе, пише Bild.
За даними німецького таблоїду, російським військам вперше вдалося проникнути такою машиною в промзону Авдіївки. Судячи з наявного відеозапису, екіпаж залишив машину, яка проїхала ще трохи і здетонувала.
Але поки що ця тактика, як пише газета, не працює, оскільки “бронешахиди” підриваються на мінних полях.
BILD: Путін робить ставку на танки-камікадзе. https://t.co/kNGJs5hFGs pic.twitter.com/RP2pJpLkSk— Головне в Україні (@glavnoe_ua) November 19, 2023
Раніше це відео публікували російські телеграм-канали. Вони повідомляли, що на позиції ЗСУ направили начинену двома тоннами тротилу машину МТЛБ, яка підірвалася на протитанковій міні.