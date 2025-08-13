        Суспільство

        Росія атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами “Іскандер”: знешкоджено 34 повітряні цілі

        Галина Шподарева
        13 Серпня 2025 08:23
        Боєць МВГ / Фото: Генштаб ЗСУ
        У ніч на 13 серпня, починаючи з 21:00 12 серпня, РФ атакувала Україну 49 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, а також двома балістичними ракетами “Іскандер-М/KN-23” із Курської області.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети “Іскандер-М/KN-23” та 32 БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.


