Росія атакувала Україну майже сотнею дронів

У ніч на 4 березня росіяни запустили по Україні майже сотню ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Силами зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збити вдалося 65 з 99 російських дронів.
Ворожі БПЛА збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.