Суспільство

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів
4 Березня 2025 09:10
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Вибухотехнік поліції знешкоджує збитий дрон / Фото: Нацполіція
Вибухотехнік поліції знешкоджує збитий дрон / Фото: Нацполіція

У ніч на 4 березня росіяни запустили по Україні майже сотню ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Силами зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збити вдалося 65 з 99 російських дронів.

Ворожі БПЛА збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.


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