        Суспільство

        Росія атакувала Україну майже сотнею БпЛА: 74 вдалося знешкодити

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 09:22
        читать на русском →
        Робота вогневої групи / Фото: МВС
        Робота вогневої групи / Фото: МВС

        У ніч на 27 серпня, починаючи з 20:30 26 серпня, РФ атакувала Україну 95 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму).

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 74 БпЛА, серед яких Shahed та дрони-імітатори різних типів, на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 21 БпЛА на дев’яти локаціях.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини