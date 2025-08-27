Росія атакувала Україну майже сотнею БпЛА: 74 вдалося знешкодити

У ніч на 27 серпня, починаючи з 20:30 26 серпня, РФ атакувала Україну 95 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму).
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 74 БпЛА, серед яких Shahed та дрони-імітатори різних типів, на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на дев’яти локаціях.