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Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

16 Грудня 2022 15:03
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ракетний удар

Російські військові зранку масовано атакували Україну, випустивши майже 80 ракет. Війська агресора атакували Україну високоточними ракетами.

За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П), повідомив Валерій Залужний.

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

“Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю”, – зазначив головнокомандувач.



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