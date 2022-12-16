Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

Російські військові зранку масовано атакували Україну, випустивши майже 80 ракет. Війська агресора атакували Україну високоточними ракетами.

За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П), повідомив Валерій Залужний.

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

“Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю”, – зазначив головнокомандувач.



