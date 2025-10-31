Росія атакувала Суми десятьма дронами: є постраждалі

У ніч на 31 жовтня російські війська масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За словами Григорова, лише за одну годину росія спрямувала по місту десять дронів, усі з яких били прицільно по цивільній інфраструктурі. Відомо про влучання у дев’ятиповерховий і двоповерховий житлові будинки в різних районах Сум.

Попередньо постраждали двоє цивільних — неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали медичну допомогу на місці. Дані про інших поранених уточнюються.

За словами очільника ОВА, атака розпочалася з ударів по Ковпаківському району, де фіксували щонайменше п’ять вибухів. До ліквідації наслідків залучені екстрені служби. Загроза повторних ударів залишається.