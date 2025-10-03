Росія атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК: зупинено видобуток газу на Полтавщині

У ніч на 3 жовтня російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі компанії ДТЕК Нафтогаз, застосувавши дрони та ракети. Про це повідомила компанія.

Внаслідок атаки роботу низки об’єктів газовидобутку у Полтавській області було зупинено.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Реклама

Реклама

Внаслідок обстрілів зафіксовані влучання та падіння уламків у різних локаціях. Пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламки ракет пошкодили приватне домоволодіння.

Через ситуацію деякі школи Полтавської громади перейшли на дистанційне навчання.