        Суспільство

        Росія атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК: зупинено видобуток газу на Полтавщині

        Сергій Бордовський
        3 Жовтня 2025 10:58
        читать на русском →

        У ніч на 3 жовтня російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі компанії ДТЕК Нафтогаз, застосувавши дрони та ракети. Про це повідомила компанія.

        Внаслідок атаки роботу низки об’єктів газовидобутку у Полтавській області було зупинено.

        Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

        Внаслідок обстрілів зафіксовані влучання та падіння уламків у різних локаціях. Пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламки ракет пошкодили приватне домоволодіння.

        Через ситуацію деякі школи Полтавської громади перейшли на дистанційне навчання.


