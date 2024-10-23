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Росія активно навчає содат  КНДР для війні в Україні– WSJ
23 Жовтня 2024 13:36
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кндр, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Після підготовки вони, ймовірно, будуть залучені до війни проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди.

За даними видання, угоду між Росією та Північною Кореєю уклали під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян у червні 2024 року. КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб “дізнатися з перших рук”, що таке ведення війни на досвіді Росії.

Більшість північнокорейських солдатів зараз перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, розповів співрозмовник видання. Їм показують, як російські війська розв’язують логістичні питання на передовій, а також вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників. За даними джерела, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики вважають, що ці війська можуть виконувати різні ролі: від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Володимир Путін також може бути зацікавлений у розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку України.

“Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові”, – зазначив науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Р. Янг.


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