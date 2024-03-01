Кримінал

Російським генералам, які наказали замінувати “зерновий коридор”, оголосили підозри

1 Березня 2024 17:41
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сбу, війна, прокуратура
Генерали РФ Сергій Пінчук та Олег Пчєла / СБУ

Двом російським генералам повідомили про підозри. За даними слідства, вони наказали замінувати “зерновий коридор” та обстрілювати українські енергооб’єкти.

Про це повідомили СБУ та Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці зібрали доказову базу на:

  • віцеадмірала Сергія Пінчука — першого заступника командувача – начальника штабу чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил Росії;
  • генерал-майора Олега Пчєлу — заступника командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

За даними слідства, обидва посадовці віддавали накази завдавати ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Зокрема, вони є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року.

За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 “Калібр” та надзвукову ракету Х-22. Загинуло понад 50 цивільних, ще понад 110 — отримали тяжкі поранення. Серед загиблих і госпіталізованих були діти.

Слідчі встановили, що Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати “зерновий коридор”. Він також особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України.

Російським генералам Пінчуку та Пчєлі повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 2 ст. 437 — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
  • ч. 1 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни;
  • ч. 2 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей.

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