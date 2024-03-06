Суспільство

Російський суд конфіскував активи Коломойського

6 Березня 2024 16:15
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суд, коломойський, рф
Ігор Коломойський / Getty Images

Російський суд за позовом генпрокуратури визнав екстремістами українського бізнесмена Ігоря Коломойського та ексвласника Смоленського банку громадянина України Павла Шитова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За версією генпрокуратури РФ, Коломойський, Шитов, а також зареєстрована в Лондоні компанія JKX Oil & Gas Limited входили до однієї “екстремістської групи”, яка розпочала свою діяльність у 2014 році після “антиконституційного перевороту в Києві”, як у Росії називають перемогу Революції гідності, і яка нібито мала “яскраво виражений антиросійський характер”.

Зокрема Коломойський, як сказано у російському судовому рішенні, “взяв на повне забезпечення” українські батальйони “Азов”, “Дніпро”, “Луганськ”, “Шахтарськ” та “Айдар” (усі вони були визнані російською владою “терористичними організаціями”). Бізнесмен, як стверджується, витрачав на них до 10 мільйонів доларів щомісяця. Його ім’я також пов’язали з пожежею в Будинку профспілок в Одесі 2014 року, коли загинули десятки людей.

У свою чергу Павло Шитов, за версією генпрокуратури Росії, викрав зі Смоленського банку понад 700 мільйонів рублів, перерахувавши їх у ПриватБанк, що належав Коломойському. Після цього бізнесмен утік в Україну, де як каже російська сторона, “неодноразово критично оцінював дії влади Росії, підтримував теракти та диверсії на її території та публікував образливі нецензурні висловлювання на адресу окремих російських громадян”.

У зв’язку з визнанням Коломойського, Шитова та JKX Oil & Gas Limited “екстремістами” російський суд розпорядився конфіскувати їхні активи, які перебувають у Росії, на користь держави. Серед цих активів – велике підприємство паливно-енергетичного комплексу ТОВ “Південгазенерджі”, шість приміщень у центрі Москви та 494 земельні ділянки в Московській, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях загальною вартістю понад 6 мільярдів рублів ($65,5 млн).


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