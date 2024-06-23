Російський олігарх створює ворожі до України студентські організації – британська розвідка

Російський олігарх створює студентські осередки ворожого до української державності націоналістичного руху, що може забезпечити ідеологічну основу для ворогування з Україною ще на багато років, вважає британська військова розвідка.

«Костянтин Малофєєв, власник російського націоналістичного телеканалу «Царьград», є спонсором націоналістичного студентського руху «Братство академістів». Ця організація має осередки в різних російських університетах і дотримується войовничо-імперіалістичних поглядів», – пишуть аналітики британської розвідки у своєму твіті.

Вони додають, що братство вірить, що вони є майбутньою «національною елітою» Росії і «майбутніми будівничими Російської Імперії».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 June 2024.



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Згідно з їхніми переконаннями, XXI століття може стати “золотим століттям російської культури з російським ідеологічним домінуванням у світовому масштабі”.

Британські аналітики кажуть, що братство, яке є “абсолютно ворожим українській державності”, організувало військовий вишкіл і деякі його члени уже поїхали воювати в Україну.

«Існування цього руху чітко показує, що в Росії є прихильники більш войовничого підходу як до війни проти України, так і до Заходу», – вважають у британській військовій розвідці.

З огляду на те, що більшість російських еліт вже є пенсійного віку, аналітики вважають, що ці молоді люди, виховані у відповідному дусі, якраз і прийдуть їм на зміну.

Про «Братство академістів» раніше писав російський незалежний журнал «Холод», який видається у Москві, Ризі та Тбілісі і внесений російською владою у реєстр іноземних агентів.

Як пише журналіст Філіп Смирнов, який досліджував «Братство», для своїх членів ця організація проводила лекції про російський націоналізм, зустрічі з регіональними політиками та правоконсервативними спікерами.

Серед них були, наприклад, вбита згодом дочка ультрарадикального філософа Олександра Дугіна Дарія та депутат від путінської партії «Єдина Росія» Петро Толстой.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Братство» почало виросло з локальної спільноти при товаристві «Царгорода» до структури з осередками у щонайменше 20 містах РФ та на територіях України, зокрема, у Херсонській області та Криму, пише видання «Холод».

“Місію” Росії члени братства бачать у тому, щоб перемогти «глобальне зло» та «стояти на варті Християнської Віри та традиційних цінностей». При цьому Російська православна церква повинна «набути вселенського статусу і стати першою у світовому Православ’ї», пише Смирнов.

Згідно з даними журналіста, у січні 2023 року Малофєєв особливо відзначив членів «Братства», які «борються на передовій Донбасу та Новоросії, добровільно вирушивши на фронт».

Координатором «Братства», за даними Смирнова, є Нікіта Ізюмов, який писав у 2023 році, що саме існування України є загрозою для Росії.

«Сам факт існування внутрішнього українського проєкту є постійною загрозою російської цивілізації. Абсолютно незалежно від того від того, хто управляє Україною — нацистський уряд, фашистський уряд, комуністичний або ліберально-демократичний», — заявив Ізюмов у 2023 році виданню «Блокнот Краснодар».

У квітні 2022 року Мін’юст США висунув проти Малофєєва звинувачення у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії.

Тоді Малофєєву звинуватили у тому, що йому на порушення санкцій вдалося переказати близько 10 мільйонів доларів, що перебували в американському банку, до Греції.

Санкції проти Малофєєва були запроваджені ще у 2014 році через його роль в анексії Криму та війні на Донбасі.

Малофєєва називають «православним олігархом», йому належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його імʼя повʼязували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої «російської весни» в 2014 році.

Як нагадав представник ФБР Майкл Дрісколл, Малофєєв назвав вторгнення Росії в Україну «священною війною» та продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію.

У травні 2023 Генеральний прокурор США Меррік Гарланд схвалив передачу Україні грошей, які США вилучили у Костянтина Малофєєва.

Йшлося про 5,4 мільйона доларів і це було першим випадком, коли гроші, конфісковані в російського олігарха, були передані Україні.