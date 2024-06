Російський олігарх створює ворожі до України студентські організації – британська розвідка

Російський олігарх створює студентські осередки ворожого до української державності націоналістичного руху, що може забезпечити ідеологічну основу для ворогування з Україною ще на багато років, вважає британська військова розвідка.

«Костянтин Малофєєв, власник російського націоналістичного телеканалу «Царьград», є спонсором націоналістичного студентського руху «Братство академістів». Ця організація має осередки в різних російських університетах і дотримується войовничо-імперіалістичних поглядів», – пишуть аналітики британської розвідки у своєму твіті.

Вони додають, що братство вірить, що вони є майбутньою «національною елітою» Росії і «майбутніми будівничими Російської Імперії».

