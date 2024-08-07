Російський наступ піде на спад за півтора-два місяці, – Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що наступ російських військ піде на спад за півтора-два місяці.

Про це Буданов сказав під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки, пише Forbes Ukraine.

“За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся”, – сказав Буданов.

Він пояснив, що практика десятирічної війни показує: наступальний потенціал “будь-яка сторона понад два місяці не витягує”.

Керівник ГУР відзначив, що наступальні операції росіян тривають майже три місяці, тому далі буде деякий спад.

“Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось”, – додав очільник ГУР..

За його словами, подальша ситуація залежатиме і від української сторони.

“Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження”, – сказав Буданов.