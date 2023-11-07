Російський літак порушив повітряний простір Латвії

Повітряні сили Латвії у понеділок, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного простору російським літаком, представника РФ викликали до МЗС.

Про це повідомляє Delfi.

За даними латвійського Міністерства оборони, після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії.

Після інциденту Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація була надіслана в НАТО.

Згодом у Міністерство закордонних справ Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв’язку з інцидентом.