Російський експорт знизився майже втричі упродовж 2023 року — Reuters

Упродовж 2023 року російський експорт впав майже на 30%. Бізнес Росії на європейських ринках упав, натомість набрала обертів торгівля з Азією.

Про це пише Reuters, покликаючись на дані митної служби РФ.

Як пише видання, загальний обсяг російського експорту в 2023 році впав на 28,3% — до 425,1 мільярда доларів. Постачання в Європу скоротилися на 68% — до 84,9 мільярда доларів.

Водночас експорт до Азії зріс на 5,6% — до 306,6 млрд доларів, а частка цього регіону в російському експорті зросла з 49% у 2022-му до 72% у 2023 році.

Також у 2023 році зріс імпорт росії: країна ввозила машини, обладнання, транспортні засоби та інші супутні товари. Їхня вартість зросла на 24% — до 146 мільярдів доларів.

Імпорт РФ у зріс на 11,7% — до 285,1 мільярда доларів, а постачання з Європи впали на 12,3% до 78,5 мільярда доларів. Водночас імпорт з Азії зріс на 29,2% — до 187,5 мільярда доларів.