Російський дрон влучив у депо “Нової пошти” в Харкові: пошкоджено сотні відправлень

У ніч на 8 червня російський безпілотник влучив у депо №5 «Нової пошти» в Харкові. Внаслідок атаки виникла пожежа та частково обвалилися конструкції будівлі.

Унаслідок російського обстрілу Харкова в ніч на 8 червня було пошкоджено депо №5 «Нової пошти».

Як повідомили в компанії, ворожий безпілотник влучив у дах логістичного об’єкта. У результаті удару виникла пожежа та сталося часткове обвалення конструкцій.

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У «Новій пошті» зазначили, що співробітники не постраждали, оскільки на момент атаки депо не працювало.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик подальших обвалів доступ до складських приміщень залишається обмеженим.

За попередніми даними компанії, на момент влучання в депо перебували 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

У компанії заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та додатково повідомлять про порядок відшкодування.

Попри атаку на логістичну інфраструктуру, «Нова пошта» продовжує роботу. У компанії зазначили, що мають резервні логістичні схеми та підготовлені сценарії безперервності роботи.

Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати через мобільний застосунок та офіційний сайт компанії.