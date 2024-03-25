Суспільство

Російський десантний корабель “Ямал” критично уражений – ГУР

25 Березня 2024 08:57
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гур, кораблі, рф
Десантний корабель / Міноборони РФ

Критичне ураження отримав великий російський десантний корабель “Ямал”.

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

23 березня у тимчасово окупованому Криму було завдане успішне вогневе ураження по об’єктах Чорноморського флоту Росії.

Зокрема був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель “Ямал”.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК “Ямал” носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Загарбники безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в окупації Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

Інші деталі про втрати агресорів внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів Росії уточнюються, зауважили у ГУР.


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