Суспільство

Російських школярів перетворюють на майбутніх солдатів (розслідування)

4 Квітня 2024 20:32
війна, росія
Російські школярі зі зброєю / Фото з відкритих джерел

Росія кардинально змінює навчальну програму — відповідно до воєнних планів Володимира Путіна. Від нового навчального року діти матимуть у школі бойовий вишкіл та навчатимуться користуватися гранатометами й автоматами. На зміну суспільним наукам прийдуть військові та ідеологічні дисципліни.

Тепер, замість економіки та права, школярі в Росії вивчатимуть “традиційні цінності” та “русскій мір”, повідомляє незалежний російськомовний портал “Холод”.

Журналісти пишуть, що програми загальної освіти в Росії зазнали значних змін із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у вересні 2022 року в школах по всій країні з’явився новий предмет “Розмови про важливе” — серія “патріотичних” занять, розроблених державою та спрямованих на увідповіднення духовно-моральних цінностей учнів Стратегії національної безпеки Російської Федерації. 2023-го навчальну програму воєнізували: уперше від часів СРСР до неї додали заняття з початкової воєнної підготовки.

Через рік російська влада вирішила посилити ідеологічний та воєнний складники. 29 лютого 2024 року Мін’юст РФ зареєстрував поправки до федерального закону, які вносять до програми “Основи безпеки та оборони Вітчизни”. Предмет факультативно вивчатимуть з п’ятого класу, обов’язково — з восьмого.

За підсумками програми, викладачі мають виховати в учнях певні “особистісні результати”, зокрема “відповідальне ставлення до виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни” та “розуміння значення військової присяги”.

За словами першого заступника міністра освіти РФ Олександра Бугаєва, викладатимуть нові предмети будуть учасники так званої “спеціальної воєнної операції”, які займуть у школах ”неоціненну нішу особистого досвіду”.


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