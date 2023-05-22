Суспільство

Російських мобілізованих продали штурмовикам “Вагнера” по 25 тис. рублів за голову

22 Травня 2023 07:24
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вагнер, мобілізація

Родичі мобілізованих з Хакасії, Алтайського краю та Кемеровської області записали відеозвернення до Путіна та Шойгу. Вони просять забрати солдатів із першої лінії лінії фронту на бахмутському напрямку, куди військових відправили без підготовки та командування, передає Сибір.Реалії.

Автори звернення, опублікованого на ютуб-каналі “Робоча демократія”, розповіли, що у вересні 2022 мобілізованих відправили на полігони Омська. Там їх мали підготувати, але родичі стверджують, що це робилося формально – користуватися зброєю бійців не вчили. У листопаді вивезли на тижневе навчання до анексованого Криму, у березні — на полігон у Керчі, де провели тижневе навчання штурму.

5 квітня мобілізованих — 501 особу — відвезли на територію контрольованої Росії Луганської області України, де їхньою бойовою підготовкою займалися найманці ПВК “Вагнера”. 10 квітня солдатів доставили до Донецької області та передали їх окремій диверсійно-штурмовій бригаді “Ветерани”.

“За словами “Ветеранів”, наші мобілізовані хлопці були куплені ними за 25 тисяч рублів за голову, тому вони мають право відправляти їх куди їм заманеться”, – йдеться у зверненні родичів.

Після 19 квітня групи мобілізованих почали відправляти на бойові завдання – найчастіше на лінію зіткнення, без конкретних інструкцій, без зв’язку та присутності командування військової частини, до якої їх приписали. Там вони зазнають великих втрат. За словами тих, кому вдалося зв’язатися із родичами, із 501 людини відома доля близько 130.


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