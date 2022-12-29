Кримінал

Російськи ракети вбили одну людину на Харківщині, ще двоє – поранені

29 Грудня 2022 15:39
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війна, харків

Харківська область сьогодні потерпає від ворожих ракет. Удари були націлена на об’єкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані”, – повідомив він у Telegram.

За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині “швидкої”. Іншого – госпіталізували.


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