Російськи ракети вбили одну людину на Харківщині, ще двоє – поранені

Харківська область сьогодні потерпає від ворожих ракет. Удари були націлена на об’єкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані”, – повідомив він у Telegram.

За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині “швидкої”. Іншого – госпіталізували.