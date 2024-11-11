Політика

Російську церкву у Швеції підозрюють у шпигунстві
11 Листопада 2024 14:33
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росія, швеція
Православний храм у шведському Вестеросі / Google maps

Російська православна церква, що знаходиться в шведському місті Вестерос, має всі ознаки потенційного шпигунського майданчику.

За словами Маркуса Гьоранссона, дослідника Росії в Шведському університеті оборони, цей храм може використовуватися російськими спецслужбами для спостереження за важливими стратегічними об’єктами, такими як аеропорти, очисні заводи та енергетичні компанії.

“Церква, ймовірно, служить базою для збору розвідданих, зокрема за аеропортом Вестерос та підприємствами енергетичного сектора. Коли шведські сили оборони проводять навчання в аеропорту або поблизу нього, як це було в червні, за ними може спостерігати церква”, — зазначив Гьоранссон у коментарі для Politico.

Шведська влада в травні цього року призупинила фінансування російського храму після консультацій з поліцією безпеки. Правоохоронці зазначили, що зв’язки представників церкви з особами, пов’язаними з російською розвідкою, підтверджують підозри в її використанні для шпигунства.


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