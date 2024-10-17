Кримінал

Російському генералу, який планував захопити Київ, повідомили про підозру
17 Жовтня 2024 13:43
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сбу
Володимир Селіверстов / Фото: міноборони РФ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував операцією “Київ за три дні”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-майора Володимира Селівьорстова – колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ. На початку повномасштабної війни посадовець командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку”, – йдеться у повідомленні.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

У разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Утім, Сил оборони зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Потім захисники України знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на “евакуацію” ворожого угруповання.


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