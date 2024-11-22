Німеччина готується до потенційної війни з РФ, – ЗМІ

У Німеччині розпочалась підготовка до можливого військового конфлікту з Росією, який, на думку експертів, може мати значно більший вплив на країну, ніж війна в Україні.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ обсягом близько тисячі сторінок під назвою “План операції ‘Німеччина'” містить детальні інструкції на випадок військових дій. Зокрема, план включає перелік об’єктів інфраструктури, що потребують особливого захисту, а також вказівки щодо дій у разі оборони та кризи.

У разі загострення ситуації на східному фланзі НАТО Німеччина стане основним вузлом для переведення військ, техніки, продовольства та медикаментів. Особливу роль у плані відіграє бізнес. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке закликав компанії навчати своїх працівників кризовим навичкам, зокрема, управлінню вантажівками.

“70% водіїв вантажівок у Німеччині — це східноєвропейці. У разі війни їх може не бути в країні”, — зазначив Плішке.

Бундесвер також закликає підприємства створювати плани на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, забезпечувати автономне енергопостачання, наприклад, за допомогою дизельних генераторів. Переговори з цього питання вже проведено з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства, а подібні заходи організовуються по всій країні.

Плішке підкреслив, що загроза війни є реальним ризиком уже зараз, зокрема через випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю та спроби саботажу і кібератак.

“Росія активно готується до війни і може бути готова до нових нападів через 4-5 років”, — заявив він, посилаючись на дані спецслужб.

У відповідь на ці загрози сенат Гамбурга посилив антикризове управління та цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів і ввівши в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.

У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил під назвою “Червоний шторм Альфа”, спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. У майбутньому заплановані масштабніші навчання “Червоний шторм Браво”, які включатимуть транспортний і логістичний сектори.