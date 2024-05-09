Суспільство

Російського агента, який наводив фосфорні бомби на Миколаївщину відправили за ґрати 

9 Травня 2024 07:50
читать на русском →
сбу
Ілюстративне фото / Getty Images

Російський агент, який наводив фосфорні снаряди, «Гради» та дрони-камікадзе на Миколаївщину, отримав 15 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ в Телеграмі.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та дронів-камікадзе типу Shahed», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий агент передавав координати об’єктів зі своїми «рекомендаціями» для нових або повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з куратором.

Як встановило розслідування, місцевого жителя, мобілізованого до військової частини, що дислокується у регіоні, розвідка РФ дистанційно завербувала наприкінці 2022 року.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зрадник отримував винагороду, яка надходила на його криптогаманець.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Травня 2024 09:46

Заступника міністра агрополітики Дмитрасевича взяли під варту
9 Травня 2024 10:28

Проєкт постанови про звільнення Кубракова підтримав Комітет Ради 
9 Травня 2024 08:43

Окупанти вдарили по Нікополю: є загиблі
9 Травня 2024 08:15

У РФ заявили про атаку українських БпЛА на нафтобазу та вибухи в Бєлгороді
9 Травня 2024 07:09

Окупанти запустили по Одещині 20 Шахедів, 17 збили
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки