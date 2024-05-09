Російського агента, який наводив фосфорні бомби на Миколаївщину відправили за ґрати 

Російський агент, який наводив фосфорні снаряди, «Гради» та дрони-камікадзе на Миколаївщину, отримав 15 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ в Телеграмі.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та дронів-камікадзе типу Shahed», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий агент передавав координати об’єктів зі своїми «рекомендаціями» для нових або повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з куратором.

Як встановило розслідування, місцевого жителя, мобілізованого до військової частини, що дислокується у регіоні, розвідка РФ дистанційно завербувала наприкінці 2022 року.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зрадник отримував винагороду, яка надходила на його криптогаманець.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.