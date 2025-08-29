        Суспільство

        Російські журналісти через списки та держреєстри нарахували 219 тисяч ліквідованих окупантів

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 19:07
        Тіла російських солдатів, загиблих в Україні, дістають з вагона-рефрижератора / Фото: Оперативне командування "Південь"
        Тіла російських солдатів, загиблих в Україні, дістають з вагона-рефрижератора / Фото: Оперативне командування "Південь"

        За даними аналізу російських реєстрів, війна проти України забрала життя близько 219 окупантів станом на серпень 2025 року.

        Дослідження провели журналісти Медузи та Медіазони, які вивчили реєстри спадкових справ і поіменні списки загиблих, що ведуть медіа й волонтери.

        За підрахунками авторів дослідження, у 2023 році загинули близько 50 тисяч російських військових, у 2024 році – вже приблизно 93 тисячі. Найвищий рівень смертності зафіксовано в листопаді 2024-го, коли щотижня гинуло до 3 тисяч окупантів.

        Причиною такого зростання називають, зокрема, масове надходження до російських судів позовів про визнання військовослужбовців зниклими безвісти або загиблими.

        Цей список не є повним, адже далеко не про всі смерті повідомляють публічно. Російська влада не розкриває офіційних даних про кількість убитих і поранених у війні проти України.

        Водночас, за оцінками українського Генштабу, станом на 29 серпня Росія втратила вже понад 1,08 мільйона бійців пораненими та вбитими. За останню добу українські сили знешкодили 850 окупантів.


