Політика

Російські загарбники у районі Авдіївки дещо послабили атаки

12 Листопада 2023 10:58
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авдіївка

Російські загарбники у районі Авдіївки дещо послабили атаки, проте готуються до нових штурмів та скидають авіаційні бомби.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі Авдіївки. При цьому окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.

“Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних – це певна підготовка до подальших дій”, – пояснив речник.


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