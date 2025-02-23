Політика

Російські загарбники атакують на кількох напрямках: ситуація на фронті станом на 16:00
23 Лютого 2025 16:50
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Момент бойової роботи мінометників на Краматорському напрямку / Фото 24 окрема механізована бригада імені короля Данила
Момент бойової роботи мінометників на Краматорському напрямку / Фото 24 окрема механізована бригада імені короля Данила

Станом на 16:00 23 лютого російські війська продовжують активні штурмові дії вздовж лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень.

Найбільш напружена ситуація спостерігається на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

На Лиманському ворог дев’ять разів атакував поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Ямполівки та Кузьминого – українські військові вже відбили шість атак, ще три бої тривають.

На Торецькому напрямку зафіксовано вісім ворожих атак неподалік Кримського та Торецька, наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 11 спроб прориву в районах Променя, Котлиного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони відбили 10 атак, один бій триває.

Окрім цього, ворог завдав авіаційних ударів по Слов’янську, Рай-Олександрівці, Гуляйполю, Зеленому Полю та Кам’янському.

Українські захисники тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці.


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