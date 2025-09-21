Російські винищувачі над Естонією: НАТО збереться лише в понеділок

Новий інцидент на східному фланзі Альянсу. Увечері 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, повідомили в Таллінні. Літаки перебували в небі країни дванадцять хвилин, поки їх не перехопили італійські F-35, що діють у складі місії НАТО. Москва традиційно заперечує факт порушення кордонів.

Того ж вечора Польща заявила, що два російські винищувачі у низькому польоті наблизилися до польської бурової платформи в Балтійському морі, порушивши охоронну зону.

В Естонії інцидент назвали підставою для консультацій за статтею 4 договору НАТО – як і Польща після прольоту російських дронів 10 вересня.

На відміну від попереднього випадку, коли генсек НАТО Марк Рютте того ж дня закликав Володимира Путіна «зупинитися», цього разу консультації відкладені на понеділок. Це викликало питання щодо швидкості реакції Альянсу, пише Bild.

Військовий експерт Карло Масала з Бундесвер-університету в Мюнхені вважає, що мова йде про «вищий рівень ескалації», ніж із дронами над Польщею: «72 години після інциденту — нормальна процедура», — пояснює він.

Натомість депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер критикує відтермінування: «Справжнім сигналом стримування було б екстрене засідання у вихідні. Інакше Росія сприймає це як можливість діяти безкарно».

За статтею 4 договору, члени НАТО зобов’язані консультуватися, якщо одна з держав вбачає загрозу своїй безпеці, але конкретних термінів для таких зустрічей документ не визначає.

Інцидент над Балтикою став черговим нагадуванням про зростання напруженості між Росією та Альянсом.