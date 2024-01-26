Російські втрати перевищили 380 тисяч окупантів, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 26 січня, склали 900 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 380 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 16 ББМ та 15 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 380 600 (+990) осіб ліквідовано;
- танків – 6265 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 11637 (+16) од.;
- артилерійських систем – 9082 (+15) од.;
- РСЗВ – 972 од.;
- засоби ППО – 660 од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 од.;
- крилаті ракети – 1845 (+1) од.;
- кораблі/катери – 23 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) од.;
- спеціальна техніка – 1425 (+5) од.