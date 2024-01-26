Суспільство

Російські втрати перевищили 380 тисяч окупантів, – Генштаб

26 Січня 2024 08:27
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 26 січня, склали 900 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 380 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 16 ББМ та 15 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 380 600 (+990) осіб ліквідовано;
  • танків – 6265 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 11637 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 9082 (+15) од.;
  • РСЗВ – 972 од.;
  • засоби ППО – 660 од.;
  • літаків – 331 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 од.;
  • крилаті ракети – 1845 (+1) од.;
  • кораблі/катери – 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) од.;
  • спеціальна техніка – 1425 (+5) од.

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