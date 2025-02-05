Російські “воєнкори” поскаржилися на масове блокування терміналів Starlink

Російські військові в ніч на 4 лютого зіткнулися з блокуванням терміналів супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, повідомили російські “воєнкори”.

Одними з перших про блокування повідомили “воєнкори” Тетяна Круглова і Роман Сапоньков. За словами Сапонькова, “по всьому фронту заблокували близько 10% усіх терміналів”.

У яких саме регіонах російські окупаційні війська зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink, не повідомляють.

Супутниковий зв’язок Starlink активно використовують українські військові – SpaceX надала цю технологію Києву в перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ. Російські військові застосовують на окупованих територіях України термінали Starlink, куплені на чорному ринку.