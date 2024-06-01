Російські війська завдали удару по Балаклії – 12 людей поранено, в тому числі – 8 дітей

Близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району Харківської області.

На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Виникла пожежа.

У всіх постраждалих – стан середньої важкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

За даними начальника Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимири Тимошка, удар було нанесено крилатою ракетою “Іскандер-К”.

“Там (де влучила ракета) розташовані альтанки на березі річки, де місцеві жителі могли відпочити. На цій території постійно жили дві родини, у кожній родині по четверо дітей віком від двох до 17 років. Усі 12 людей — четверо дорослих і вісім дітей — доправлені в лікарні, — зазначив Тимошко.

Він також додав, що серед постраждалих – вагітна жінка, вона у тяжкому стані, в однієї дитини рвана рана стопи.