Кримінал

Російські війська вдарили по свинофермі під Харковом: загинуло понад 20 поросят

25 Лютого 2024 08:56
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Напередодні російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.

Як повідомляє ГУ ДСНС, внаслідок влучання сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів’я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м.

Черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території одного з фермерських господарств у с. Лиман Чугуївського району / Фото ДСНС

“Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх в іншу господарчу будівлю. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає”, – повідомили рятувальники.


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