Російські війська вдарили по свинофермі під Харковом: загинуло понад 20 поросят

Напередодні російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.
Як повідомляє ГУ ДСНС, внаслідок влучання сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів’я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м.
“Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх в іншу господарчу будівлю. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає”, – повідомили рятувальники.