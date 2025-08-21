Російські війська вдарили безпілотниками по автомобілю медиків на Сумщині

“Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва, на щастя, залишилися неушкодженими”, – розповів Григоров.

