        Російські війська вдарили безпілотниками по автомобілю медиків на Сумщині

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 12:22
        Росіяни атакували автомобіль медиків на Сумщині / Фото: Сумська ОВА
        Росіяни атакували автомобіль медиків на Сумщині / Фото: Сумська ОВА

        Російські війська атакували безпілотниками автомобіль медиків у Сумській області, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

        “Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва, на щастя, залишилися неушкодженими”, – розповів Григоров.

        Пізніше ворог повторно атакував громаду, унаслідок чого постраждав цивільний чоловік.

        “Постраждав цивільний чоловік, його госпіталізували. Медики проводять необхідне обстеження та надають допомогу”, – додав  голова ОВА.


