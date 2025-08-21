Російські війська вдарили безпілотниками по автомобілю медиків на Сумщині

Російські війська атакували безпілотниками автомобіль медиків у Сумській області, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
“Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва, на щастя, залишилися неушкодженими”, – розповів Григоров.
Пізніше ворог повторно атакував громаду, унаслідок чого постраждав цивільний чоловік.
“Постраждав цивільний чоловік, його госпіталізували. Медики проводять необхідне обстеження та надають допомогу”, – додав голова ОВА.