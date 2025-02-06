Російські війська почали використовувати віслюків для забезпечення логістики (фото)

Російські війська почали використовувати віслюків у якості “транспортного засобу” для забезпечення логістики.

Відповідні фото оприлюднили російські “воєнкори” та парамілітарні телеграм-канали.

Як повідомляє канал “ЖИВОВ Z”, один із підрозділів отримав віслюка офіційно – як штатний транспортний засіб, а не завдяки волонтерам чи ініціативі бійців.

Канал “Два майора” також опублікував кадри, на яких видно, що тварин утримують у збудованих із підручних матеріалів загонах.

Віслюки збройних сил РФ / Фото з соцмереж

Використання віслюків, ймовірно, пов’язане з браком автотранспорту та безпілотних платформ для перевезення вантажів.

Проте незрозуміло, як росіяни планують використовувати цих повільних тварин, які погано переносять вологий клімат, потребують постійного догляду та достатнього харчування.