Російські війська обстріляли Новоплатонівку на Харківщині: дві людини загинули

Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення Харківщини.

Як повідомили в ОВА, близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади.

Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка.

Пізніше рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.

Відповідні служби продовжують працювати на місці подій.